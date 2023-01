Santa Bárbara distribui carnês de IPTU na segunda quinzena de fevereiro

Reajuste para 2023 foi de 5,97% e o valor poderá ser pago à vista com desconto ou parcelado sem desconto

A Prefeitura de Santa Bárbara começará a distribuir, a partir da segunda quinzena de fevereiro, os carnês de pagamento do IPTU 2023 (Imposto Predial e Territorial Urbano). Foram emitidos aproximadamente 80 mil carnês.

Carnês do IPTU começarão a ser distribuídos na segunda quinzena de fevereiro e o valor sofrerá reajuste de mais de 5% – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara

Para 2023, o reajuste foi de 5,97%. De acordo com a Prefeitura, o acréscimo ocorrerá para corrigir a inflação acumulada no período de dezembro de 2021 a novembro de 2022. O percentual aplicado tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Duas formas de pagamento foram disponibilizadas para a população: à vista, em parcela única até o dia 20 de março, com desconto de 10%, e de maneira parcelada, sem desconto, em 10 parcelas com vencimentos no dia 20, de março a dezembro.

Aposentados, pensionistas, portadores de neoplasia maligna, pessoas que têm direito de receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou outros programas assistenciais, que tenham somente um imóvel e renda mínima de até quatro salários, estão isentos.

Em nota, a Prefeitura afirmou que são esperados R$ 68 milhões em arrecadações, sendo que o valor será destinado para as áreas da Saúde, Educação, Segurança, manutenção da cidade e novas obras