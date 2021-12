Santa Bárbara define calendário de doação de sangue para 2022

A campanha será realizada sempre no Lions Clube, das 9h às 12h, e tem início em janeiro; confira as datas

Santa Bárbara d’Oeste já definiu o calendário de doação de sangue para 2022. Doadores de sangue poderão participar já na primeira edição no dia 11 de janeiro, das 9h às 12h, no Lions Clube Centro.

Campanha de doação inicia já em janeiro – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

As demais datas estão confirmadas nos dias 8 de março, 3 de maio, 5 de julho, 13 de setembro e 8 de novembro de 2022 – sempre no mesmo horário e local.

As campanhas de doação de sangue promovidas em Santa Bárbara d’Oeste totalizaram 353 bolsas coletadas em 2021. O número de bolsas coletadas representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia da Covid-19.

Durante o ano, houve a procura de 459 candidatos para doação, sendo que 106 deles compareceram pela primeira vez. Houve ainda 46 cadastros para doação de medula óssea.

Para doar sangue basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos (serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal) e pesar mais de 50 kg, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, não fumar duas horas antes ou após a doação e não estar em jejum, além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Não podem doar pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os dez anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas, usuários de drogas, pessoas que tenham feito endoscopia há menos de seis meses, tatuagem ou piercing há menos de 12 meses e pessoas que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual sem uso de preservativos.

Promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, as campanhas também contam com apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola e Pastoral da Saúde, Tivoli Shopping, Academia Personal Place, ChocolaTec, Cromo implantes e São Rafael + Saúde.

Serviço: Calendário de Doação de Sangue de 2022 em Santa Bárbara

Dias: 11 de janeiro; 8 de março; 3 de maio; 5 de julho; 13 de setembro; 8 de novembro

Horário: 9h às 12h

Local: Lions Clube Centro – Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti