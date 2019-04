Santa Bárbara contrata mais dois médicos plantonistas

Foto: Marcelo Rocha - O Libeal

Por conta do aumento na procura por serviços de emergência nos prontos-socorros da cidade, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste contratou mais dois médicos plantonistas. Eles começaram a atuar no Edison Mano e no Afonso Ramos nesta quinta-feira, ampliando de quatro para cinco o número de profissionais em cada unidade.

Segundo a administração, houve um aumento médio de 42% na procura por atendimentos de emergência este ano no município. As contratações foram realizadas por meio da empresa que presta serviço de plantão para a prefeitura.

“Com o surto de dengue em todo o Estado de São Paulo, a nossa região também teve maior incidência de casos. Além disso, também ocorre em todas as cidades um aumento dos casos de virose nesta época do ano. Essas duas situações contribuem muito para o aumento da demanda”, informou a prefeitura, por meio de nota.

A Secretaria de Saúde revelou que “chama a atenção” o volume de pessoas de cidades vizinhas que procuram atendimento em Santa Bárbara d’Oeste. Em abril, quase 700 que se declararam residentes em outros municípios passaram pelos dois prontos-socorros. A pasta estima que outras mil pessoas informaram endereço da cidade, mas na realidade não são residentes no município.