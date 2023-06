Santa Bárbara contrata empresa para serviço de equoterapia

Centro de Equoterapia está em construção - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste assinou contrato, na semana passada, com a empresa que atuará no Centro de Equoterapia. O espaço está em construção nas dependências do Cesb (Centro Ecológico de Santa Bárbara). Segundo o Executivo, a previsão é que a obra seja concluída em três meses.

O atendimento será feito pela Associação Equovida Equoterapia e Tratamentos, de Carapicuíba. A administração municipal vai investir R$ 459.960 por um ano de serviço.

A empresa vai atuar na reabilitação ou habilitação de pacientes com indicação médica, principalmente crianças e adolescentes, mediante ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. As sessões serão de 30 minutos.

A associação vai disponibilizar os cavalos, equipamentos de montaria, equipe especializada e material de apoio necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.

O edital do processo licitatório prevê a realização de 1.920 sessões durante 12 meses – oito por dia. Haverá um limite de cinco sessões por mês para cada paciente.

O Centro de Equoterapia contará com fisioterapeuta, psicólogo, instrutores profissionais de equitação, condutor auxiliar-guia, assistente administrativo, tratador de animais e vigia, além de uma equipe de apoio formada por médico e médico veterinário.

Método

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

Anunciadas pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB) em julho de 2021, as obras do Centro de Equoterapia contemplam estacionamento, área administrativa, a arena e as baias dos animais.

“O serviço de equoterapia se caracteriza por indiscutível e relevante benefício ao cidadão barbarense e tem por finalidade promover ganhos físicos, psíquicos, cognitivos, sensoriais e sociais”, diz a prefeitura no edital.