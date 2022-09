Santa Bárbara confirma primeiro caso da varíola dos macacos em criança

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste confirmou nesta terça-feira (6) o primeiro caso de varíola dos macacos em criança. Trata-se de uma menina de 4 anos que, segundo a Secretaria de Saúde, está bem e em isolamento domiciliar. É a primeira ocorrência da doença em criança na RPT (Região do Polo Têxtil).

Ainda segundo a secretaria de Saúde de Santa Bárbara, os familiares da menina não contraíram a varíola e estão sendo monitorados. Com essa confirmação, o município chega a nove casos da doença.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as cinco cidades da região têm, juntas, 28 infecções confirmadas. Do total, dez foram registradas em Sumaré, nove em Santa Bárbara, cinco em Americana, duas em Nova Odessa e outras duas em Hortolândia.

Apenas Sumaré e Santa Bárbara tiveram um caso cada em mulher. No caso de Sumaré, trata-se de uma paciente adulta. Em todo o Estado de São Paulo foram registrados, até o momento, 3.232 casos da doença.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde diz que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos.

O contágio tem ocorrido por contato com as lesões de pele, secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada. O contato sexual também é uma das formas mais comuns de transmissão.

O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo. Não existe um remédio específico para tratar o vírus.

O tratamento é feito com medicamentos para os sintomas e espera pela cicatrização das lesões, o que pode levar até 20 dias.