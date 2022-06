Santa Bárbara confirma mais três óbitos por dengue

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste confirmou, na tarde desta quinta-feira (2), mais três óbitos por dengue na cidade. Ao todo, são seis vítimas causadas pela doença e 1547 casos confirmados em 2022.

As três vítimas são mulheres. Uma de 70 anos, que morreu no dia 21 de abril; outra de 72, que veio a óbito três dias depois, no dia 24; e uma terceira, de 58 anos, que faleceu no dia 27 de abril. A identidade e os bairros onde moravam não foram divulgados.

O número de vítimas ainda pode crescer. Há ainda quatro óbitos que estão sendo investigados e aguardam resultados da perícia para saber a causa da morte.

Até a tarde desta quinta, a Prefeitura de Santa Bárbara tinha informado três óbitos no município. O número, conforme noticiou o LIBERAL no último dia 27, já era o maior dos últimos 10 anos. Entre 2012 e 2022, a maior quantidade de mortes registradas no município ao longo de um ano foi em 2015, com duas vítimas.

A cidade não é a única da RPT (Região do Polo Têxtil) a sofrer com óbitos causadas pela doença. Até o momento, Americana registrou sete óbitos por dengue em 2022, e 3282 casos confirmados.

A sétima vítima, uma senhora de 65 anos, foi informada pela Vigilância Epidemiológica do município americanense na quarta-feira. Um óbito está em investigação para determinar se a morte também foi provocada pela dengue.

Na semana passada, o governo estadual divulgou que as duas cidades vão receber R$ 439 mil para auxiliar no combate às enfermidades transmitidas pelo Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya,

Os repasses fazem parte do Plano de Apoio Técnico e Financeiro para o Controle das Arboviroses Urbanas, que repassará R$ 244.370 para Americana e R$ 195.278 a Santa Bárbara.

