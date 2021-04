Santa Bárbara compra 6,8 mil testes rápidos de Covid

Prefeitura pagará R$ 49,9 mil pela compra dos testes que identificam se a pessoa esteve em contato com o vírus e avalia a resposta imune do paciente

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou, nesta terça-feira, um contrato para a compra de 6,8 mil testes rápidos para detecção do novo coronavírus (Covid-19). O tipo de exame escolhido foi o de anticorpos IGG/IGM.

Ele mostra se uma pessoa esteve em contato com o vírus e avalia a resposta imune do paciente, além de mapear a circulação do vírus. Segundo o edital, a aquisição ocorre de forma parcelada, ou seja, os testes são entregues conforme a necessidade da Secretaria de Saúde.

O Executivo pagará R$ 49,9 mil pela compra, de acordo com o edital, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. A reportagem questionou a Secretaria de Saúde como os testes seriam aplicados, se em servidores ou pacientes, mas a administração não respondeu diretamente a essas questões.

Em nota, a prefeitura afirmou que eles serão utilizados “em situações definidas pelos serviços de Saúde no combate à pandemia da Covid-19, de acordo com normas e protocolos de saúde vigentes”.