Santa Bárbara começa a aplicar dose de reforço para público acima de 18 anos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste passou a disponibilizar, nesta quarta-feira, a dose de reforço da vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos, seguindo recomendação do Ministério da Saúde divulgada ontem. O intervalo entre as doses foi reduzido para cinco meses.

Vacinação 45-49 Covid – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A vacinação em Santa Bárbara ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, nos ginásios “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro) e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, no Jardim São Francisco) e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras).

O reforço na imunização também segue para profissionais de Saúde, da Educação e idosos com 60 anos ou mais, que também já tenham completado seis meses da segunda dose, e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, após 28 dias da segunda dose.

Para a dose adicional, pessoas acima de 18 anos, idosos e imunossuprimidos devem apresentar o cartão de vacinação contendo a informação das duas doses da vacina aplicadas, CPF e documento com foto, além de comprovante de endereço.

Além dos documentos acima, os profissionais de Saúde aptos a receber a dose adicional precisam apresentar também o comprovante de endereço do município em seu nome e/ou comprovante de vínculo em serviço de saúde, e os profissionais da Educação o comprovante de vínculo em serviço de educação do município.