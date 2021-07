Santa Bárbara chega a mais de 50% da população vacinada com uma dose

Americana atingiu 70% de vacinados com ao menos uma dose; Sumaré vacinou metade da população com uma dose

Santa Bárbara começou nesta semana a vacinar maiores de 30 anos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste ultrapassou a marca de 50% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19), informa a prefeitura.

Nesta semana, o município começou a vacinar pessoas maiores de 30 anos.

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (21) pelo Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, 97.411 pessoas já tomaram a primeira dose em Santa Bárbara, o que representa 50,11% dos habitantes da cidade.

Ainda de acordo com os dados, 17% da população completou o esquema vacinal, totalizando 33.029 pessoas.

São 27.637 que receberam a segunda dose, da CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Oxford ou Pfizer/Biontech, e 5.392 pessoas com a Janssen, que é dose única.

Ao todo já foram aplicadas 130.440 doses na cidade.

Santa Bárbara vacina pessoas com 30 anos ou mais; grávidas e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down, profissionais da Educação e da Saúde (todos maiores de 18 anos); e idosos com 60 anos ou mais.

Sem necessidade de agendamento prévio, a vacinação para primeira e segunda dose ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Região

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana atingiu 25% da população vacinada com as duas doses e chegou a 70% de moradores imunizados com ao menos uma dose.

Atualização de até a noite desta terça-feira (20), aponta para 179.780 doses aplicadas pela prefeitura na cidade, sendo 132.256 da primeira dose, 5.991 de dose única da Janssen, e 41.533 com a segunda dose.

Sumaré também já imunizou metade da população adulta com ao menos uma dose, desde segunda-feira (19), quando ultrapassou 140 mil vacinados.