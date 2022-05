Santa Bárbara celebra aniversário de seis anos do Parque dos Jacarandás

Parque inaugurado em 2016 terá várias atrações entre sábado e domingo - Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

Santa Bárbara d’Oeste vai celebrar, neste sábado (30) e domingo, o sexto aniversário do Parque dos Jacarandás. As comemorações vão acontecer no próprio parque, que foi inaugurado em abril de 2016 e fica localizado na Rua do Estanho, no Mollon 4.

A entrada é gratuita e o evento, que começa às 8 horas, promete oferecer atividades culturais e esportivas até o final da tarde.

Entre as atrações estão torneio de futevôlei, jogo de basquete 3×3, treino aberto de pilotos de bicicleta do grupo Jacarandá Trails, aula de fitdance, contação de histórias, concerto da Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara), entre outras atividades – confira a programação abaixo.

Também estão previstas opções para alimentação com os food trucks do Espetinho do Valdir (espetos), Road Beer (chope), Lê Lanches (lanche de pernil), Boomerang (sorvete americano), Pão com Linguiça do Mineiro, Lokitos Churros e Joel e Leia Pastéis.

Confira a programação completa do aniversário Parque dos Jacarandás:

30 DE ABRIL (SÁBADO)

8h –1ª Copa de Futevôlei SBO – 40+ masculino

8h30 – Basquete 3×3 – jogo aberto ao público

9h às 14h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – pista aberta para todas as modalidades

13h – 1ª Copa de Futevôlei SBO – iniciante masculino

14h às 18h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – treino aberto aos pilotos

1º DE MAIO (DOMINGO)

8h – 1ª Copa de Futevôlei SBO – Open (24 duplas)

9h – Aulão de FitDance com Pikeno – Skyfit

9h às 15h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – pista aberta para todas as modalidades

15h às 18h – Feira de Artesanato e Biblioteca Itinerante

15h – Encantos da Cidade – Apresentação – Arabesque Studio de Dança

15h às 18h – Jacarandá Trails – BMX/MTB Bike Show – Sessão de BMX Dirt Trails

16h – Encantos da Cidade – Contação de Histórias – Confraria do Conto

17h – Encantos da Cidade – Concerto – OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara)