Santa Bárbara cancela licitação para iluminação pública

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste decidiu revogar o edital de concorrência pública para contratação de serviços de manutenção do parque municipal de iluminação pública. O documento, que previa investimentos de R$ 1,1 milhão por ano, foi questionado junto ao TCE pela empresa Ilumitech Construtora, atual prestadora do serviço. A decisão renderá a ela uma prorrogação, por 90 dias, do atual acordo.

Com base na impugnação, o órgão já havia suspendido a sessão pública de entrega das propostas, marcada para o dia 28 de maio. O município, que deveria apresentar defesa contra a impugnação, já comunicou ao tribunal que revogou a licitação.

Com a revogação, um novo edital deverá ser publicado. Por meio de sua assessoria de imprensa, a administração informou que isso ocorrerá “em algumas semanas”. A prefeitura disse ainda que serão feitas “alterações técnicas”, mas não detalhou as mudanças.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A primeira versão do documento previa a manutenção – preventiva e corretiva – dos 19,2 mil pontos de iluminação da cidade, com fornecimento de materiais e mão de obra. Além das equipes para a troca de lâmpadas e outros equipamentos, a contratada deveria montar uma estrutura de atendimento com recebimento de solicitações por “telefone fixo, celular, e-mail e redes sociais”.

A manutenção desse “call center” foi o principal argumento utilizado pela Ilumitech para impugnar a concorrência. Segundo a empresa, a prefeitura juntou serviços distintos em um mesmo edital “restringindo a participação de licitantes, prejudicando a administração pública”.

A concorrência para contratação foi anunciada em março, pelo secretário de Obras, Hamilton Cavichiolli, como resposta a série de críticas feita pela Câmara ao trabalho de manutenção. Em audiência na Comissão de Administração Pública, o secretário afirmou que, em diferentes casos, notificou a empresa sobre problemas, mas alguns casos específicos “não eram abrangidos” pelo contrato. “Por isso a necessidade de um novo edital e novo termo de referência”.