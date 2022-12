Santa Bárbara bate recorde de exportação pelo 2º ano consecutivo

Dados do governo federal mostram que a cidade exportou US$ 243 milhões entre janeiro e novembro deste ano

Confirmando a expectativa, Santa Bárbara d’Oeste bateu recorde de exportações pelo segundo ano seguido em 2022, antes mesmo do final do ano. Dados do governo federal mostram que a cidade exportou US$ 243 milhões entre janeiro e novembro deste ano, ultrapassando todo o ano passado, quando exportou US$ 220 milhões.

Os principais países para onde Santa Bárbara exportou, neste ano, foram China (65%), Estados Unidos (9,1%) e Argentina (7,2%). Bombas de ar, compressores, geradores elétricos e pneus estão entre os itens mais vendidos.

Se comparado apenas os períodos de janeiro a novembro de 2021 e 2022, houve um crescimento de 16,5% na exportação.

“São sinais positivos, mas a base do período anterior, no caso o ano passado, ainda é comprometida por um vestígio de efeitos da pandemia. Porém, de qualquer forma, os números mostram uma recuperação do setor externo”, comenta Paulo Oliveira, economista do Observatório da PUC-Campinas.

Diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santa Bárbara, Nivaldo José da Silva afirma que o aumento da cotação do dólar contribui bastante para a alta do valor exportado. “Mas houve um aumento real do crescimento, visto que também cresceu a importação”, diz.

O montante gasto com a compra de mercadorias de outros países subiu 6,4% entre janeiro e novembro deste ano na comparação com o ano passado, saltando de US$ 171 milhões para US$ 182 milhões.

“Hoje, todos os fabricantes consomem diretamente ou indiretamente produtos importados, matéria-prima vinda da Ásia ou de outros países. Até as eleições, o Brasil estava num ritmo muito forte do mercado interno, mas depois deu uma freada pela instabilidade política. Então, provavelmente, nos próximos meses, podemos sentir uma pequena redução [na importação]”, afirma Nivaldo.

O saldo de Santa Bárbara na balança comercial – diferença entre exportações e importações – é de US$ 61 milhões.