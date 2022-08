Santa Bárbara aplica 5ª dose da vacina contra Covid em imunossuprimidos

Santa Bárbara d’Oeste já está vacinando os imunossuprimidos com a quinta dose da vacina contra a Covid-19. Não há necessidade de agendamento e a aplicação do imunizante acontece em pessoas com 18 anos ou mais.

Para receber a quinta dose, a pessoa deve ter recebido a quarta dose há pelos menos quatro meses, ou 122 dias, apresentar o cartão de vacinação contando que as outras dose foram aplicadas em Santa Bárbara d’Oeste, uma carta médica que comprove a imunossupressão, comprovante de endereço e CPF.

Os imunossuprimidos são aqueles que realizam quimioterapia para câncer, pacientes em hemodiálise, pessoas com doenças auto inflamatórias e/ou doenças intestinais inflamatórias, pessoas com imunodeficiência primária grave, HIV ou Aids, TCTH (transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas) em uso de drogas imunossupressoras, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas e em uso de corticóides em doses iguais ou maiores a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais e uso de drogas modificadoras da resposta imune.

Confira onde a vacinação acontece em Santa Bárbara:

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas

• UBS da Cidade Nova | Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 13 às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

