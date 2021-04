Santa Bárbara aplica 388 doses contra gripe no primeiro dia da campanha

Santa Bárbara d’Oeste aplicou 388 doses da vacina contra gripe neste primeiro dia da campanha de vacinação. Nesta primeira fase, estão sendo imunizadas crianças entre 6 meses e seis anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde.

O município informou que a procura pelas doses nesta segunda-feira foi tranquila, em comparação com o ano passado. Em 2020, logo no início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as cidades registraram alta procura pela vacinação contra gripe e imunização do público-alvo em tempo recorde.

Vacinação contra a gripe teve início nesta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara avaliou que a vacinação contra Covid-19 e o grupo prioritário nessa primeira etapa – que pela primeira vez não são os idosos – podem ter influenciado em um primeiro dia mais tranquilo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Este ano, ao menos nesse primeiro dia, a procura pela vacinação contra a gripe se apresentou mais tranquila se comparada aos anos anteriores, principalmente em relação ao ano passado. Um dos motivos pode estar relacionado ao público-alvo dos idosos não estar inserido nesta primeira etapa. A Campanha de Vacinação contra a Influenza também coincide em alguns casos com a realização da vacinação contra a Covid-19”, analisou a secretaria.

Entenda como fica a vacinação simultânea contra Covid-19 e gripe.

Como a campanha da gripe está sendo realizada simultaneamente à vacinação contra o coronavírus, os municípios adotaram estratégias diferentes. Em Santa Bárbara d’Oeste, os postos de saúde em que está ocorrendo a vacinação contra Covid-19 estão aplicando doses contra gripe somente para profissionais de saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Veja abaixo os pontos de vacinação na cidade, de acordo com o público-alvo:

Crianças entre seis meses e menos de seis anos, gestantes e puérperas:

UBS do São Fernando: Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando

UBS do 31 de Março: Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março

UBS do Jardim Esmeralda: Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda

UBS do Cruzeiro do Sul: Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul

UBS do Planalto do Sol 2: Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2

UBS Regional Zona Sul: Rua José Calixto, 100, Santa Rita

Profissionais de Saúde

UBS da Cidade Nova: Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

UBS do São Francisco: Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita

UBS do Jardim Europa: Rua Portugal, 522, Jardim Europa

UBS do Mollon: Rua do Cobre, 850, Mollon

UBS do Jardim Laudissi/Romano: Rua Profeta Jeremias, 140 – Jardim Laudissi/Romano

UBS do Grego/Furlan: Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego

A primeira etapa de vacinação segue até o dia 10 de maio. A partir de 11 de maio, serão vacinados os idosos (acima de 60 anos) e professores. Entre 9 de junho e 9 de julho, ocorre a terceira etapa da vacinação.

Os grupos prioritários serão os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.