Santa Bárbara anuncia novo pacote para recapear mais 15 vias

Menos de uma semana após abrir uma licitação com previsão de R$ 5,7 milhões em obras de recape, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou um novo edital para um pacote de R$ 4,6 milhões em recuperação de ruas e avenidas. A expectativa é de que a revitalização no pavimento dos 15 trechos listados seja concluída em 12 meses, contados após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço.

Segundo a administração, o pacote conta com recursos próprios do orçamento municipal e de convênios firmados com o governo do Estado. Assim como no primeiro pacote, os critérios para a escolha das vias a serem recuperadas foram “fluxo de veículos” e “interligação entre bairros e regiões”. O documento prevê a recuperação de 120 mil metros quadrados de asfalto. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Estamos iniciando mais uma etapa importante de recuperação de vias da cidade que trará melhoria na mobilidade urbana. São locais que já se faziam necessários em virtude do grande fluxo de veículos. Já recuperamos vias importantes, como as avenidas Antonio Pedroso e João Ometto e ruas Araçatuba e Anhanguera”, afirmou o secretário de Obras e Serviços, Hamilton Cavichiolli.

Dos 15 trechos de ruas e avenidas que receberão as intervenções, cinco ficam em distritos industriais. Apesar de não estar em um distrito, a Avenida De Cillos – no bairro São Francisco – abriga um grande número de empresas. Também estão previstas obras em vias dos bairros Laudisse e Planalto do Sol 2, além de novas intervenções na Zona Leste da cidade, que faz limite com Americana.

Assim como no edital anterior, a prefeitura decidiu contratar uma empreiteira por meio de pregão presencial, modalidade que as empresas habilitadas oferecem o menor preço por meio de lances. Com menos fases, esse tipo de licitação também tem menos recursos e tende a ser mais rápida. A sessão pública do pregão está marcada para o dia 13 de junho.

VIAS QUE TERÃO TRECHOS RECAPEADOS: a expectativa é que obras estejam concluídas em 12 meses após assinatura

Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, no Distrito Industrial

Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, no Distrito Industrial II

Rua Frederico Amadeu Covolan, no Distrito Industrial

Rua João Covolan Filho, no Distrito Industrial

Rua Roberto Alves de Almeida, no Distrito Industrial

Rua Profeta Josué, no Laudissi

Rua Augusto Scomparim, no Parque Zabani e Jardim Europa IV

Rua Albânia, no Europa IV

Av. Alonso Keese Dodson, no Planalto do Sol II

Rua Urandi, no Planalto do Sol II

Ruas que contornam o Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty

Rua Tupis, no Jardim São Francisco

Rua Tupis, no Jardim São Francisco II

Av. De Cillos, no São Francisco