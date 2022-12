Santa Bárbara anuncia retorno do Carnaval 2023

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta segunda-feira a retomada do Carnaval DuzEnta em 2023. O evento da cidade será realizado nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro.

O carnaval de rua barbarense estava suspenso desde o início da pandemia da Covid-19 e, mesmo com a retomada do calendário de festivais na cidade este ano, a prefeitura optou por não realizá-lo diante da aglomeração que gera. A última edição, realizada em fevereiro de 2020, reuniu 38 mil pessoas durante os três dias de folia.

“No ano passado fazíamos com a insegurança da Covid-19, dificuldade de ter previsibilidade de como a situação epidemiológica ia se comportar. Ainda temos o desafio com a Covid, mas uma situação menos grave do que do ano passado”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PV).

A Secretaria de Cultura e Turismo divulgou um calendário com 20 eventos. Estão confirmados o Santa Bárbara! Rock Fest (25, 26 e 27 de agosto), Feira das Nações (10, 11 e 12 de novembro), Espetáculo Via Crucis (4 a 9 de abril), Festival Gastronômico – edições Inverno e Verão (em julho e dezembro), Festival das Orquídeas (3 e 4 de junho), Festival Tradições (24 e 25 de junho), Flisb – Festival Literário de Santa Bárbara (28, 29 e 30 de julho), Semana do Artesão (12 a 19 de março) e Virada Cultural (9 e 10 de dezembro).