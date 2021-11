Santa Bárbara anuncia esquema de vacinação contra Covid para o feriado

28 out 2021 às 15:42 • Última atualização 28 out 2021 às 15:44

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou como será o esquema vacinal contra o novo coronavírus (Covid-19) durante o feriado de Finados. A imunização não vai ocorrer nesta sexta-feira (29), por conta do ponto facultativo em celebração ao Dia do Funcionário Público.

A vacinação ocorrerá somente no sábado (30), das 8h às 12h, no ginásio “Mirzinho Daniel”, localizado na Rua Bororós, s/nº, no Jardim São Francisco. Não é necessário agendamento no local.

Também não haverá vacinação nesta segunda (1º) e terça-feira (2), durante o feriado de Finados. A imunização será retomada nos três locais somente nesta quarta-feira (3), das 9h às 16h30. Também não será necessário agendamento.

Para a aplicação da segunda dose, a pessoa deve apresentar documento com foto, CPF e o cartão de vacinação.

A Secretaria de Saúde ressalta que em alguns casos as pessoas podem deixar de tomar a segunda dose por alguma contraindicação de momento, mas que após esse impedimento temporário devem completar o esquema vacinal o mais rápido possível.

Os intervalos entre a primeira e segunda doses atualmente estão definidos da seguinte forma:

Coronavac: 28 dias;

AstraZeneca: 56 dias (oito semanas);

Pfizer: 21 dias para moradores com 18 anos de idade ou mais e 56 dias (oito semanas) para pessoas com idade entre 12 e 17 anos.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco