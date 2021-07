Santa Bárbara antecipa vacinação de pessoas de 34, 35 e 36 anos para sexta e sábado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste antecipa para esta sexta-feira (9) e sábado (10) a vacinação contra Covid-19 para pessoas com 34, 35 e 36 anos (sem comorbidades).

A medida se deve à baixa procura dos pontos de vacinação pelos públicos anteriormente inseridos na campanha, sendo possível acelerar o processo de imunização.

Sem a necessidade de agendamento, este público deverá apresentar o CPF e comprovante de endereço em seu nome.

A vacinação nesta sexta-feira (9) e neste sábado (10) ocorre das 8 às 13 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras).

Pré-cadastro

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo, a todos os públicos que vêm sendo inseridos no calendário de imunização. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.