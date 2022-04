Santa Bárbara amplia vacinação infantil contra Covid para dez escolas

Cidade alcançou 62% do público de 5 a 11 anos de idade vacinado com ao menos uma dose

A vacinação infantil contra a Covid-19 ocorrerá em dez escolas nesta semana, em Santa Bárbara d’Oeste. A cidade alcançou 62% do público de 5 a 11 anos de idade vacinado com ao menos uma dose. Ao todo foram imunizadas 9.649 crianças, com ao menos uma dose, e 5.195 (33,6%) já receberam a segunda dose e estão com o esquema vacinal completo. O público estimado é de 15.460 crianças nessa faixa etária aptas a receber o imunizante no município.

Nesta semana, unidades escolares de diferentes regiões da cidade passarão a oferecer a vacina (veja no quadro). Apenas as crianças de 5 a 11 anos, matriculadas nas escolas que serão ponto de vacinação, poderão receber o imunizante.

Para vacinar, os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças ou assinar o termo de assentimento que deverá ser entregue no ato da vacinação pela pessoa nomeada pelos pais. A mesma se responsabilizará pela criança enquanto é imunizada e observada na unidade escolar por 20 minutos.

O termo de assentimento pode ser consultado no site da prefeitura santabarbara.sp.gov.br. É necessário também apresentar documento com foto do responsável, CPF e caderneta de vacinação da criança, além de certidão de nascimento ou RG.

Os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao prazo para segunda dose das crianças. Para aquelas vacinadas com Pfizer/Biontech, são oito semanas (56 dias). Já com a Coronavac/Butantan, são 28 dias. Vale ressaltar que as doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

CRONOGRAMA. Confira as escolas e horários