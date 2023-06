Santa Bárbara amplia vacinação contra meningite

Doses podem ser encontradas nas UBSs - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a vacinação contra meningite (meningocócica C conjugada) para adolescentes de 15 a 19 anos, que ainda não tenham recebido a ACWY (conjugada), e profissionais da educação e agentes de organização de ensino, independente de terem tomado antes ou não o imunizante. A medida temporária atende exigência do Governo do Estado de São Paulo.

As doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

Para receber as vacinas, no caso de menores de 18 anos, os pais ou responsáveis devem levá-los às unidades com a carteira de vacinação, documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS. Além destes documentos, os profissionais da Educação devem comprovar vínculo empregatício na função.

A prefeitura ressalta que as vacinas contra a Covid-19 e Influenza podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação.