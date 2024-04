Santa Bárbara amplia em 40% número de contêineres de lixo

Quantidade passou de 500 para 700; também houve a renovação da frota que atua no município, com sete veículos

A coleta de lixo em Santa Bárbara d’Oeste teve o número de contêineres ampliado em 40%, passando de 500 para 700 unidades no município. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) nas redes sociais, nesta quarta-feira (17).

Serviço de coleta de lixo foi reforçado na cidade – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Segundo a prefeitura, também houve a renovação da frota, com sete veículos. O sistema na cidade, que é estruturado com 100 profissionais, ainda conta com um caminhão que higieniza os contêineres.

“Ainda mais moderna, a coleta em Santa Bárbara é ampliada ano a ano. E não apenas se tratando do lixo orgânico. O trabalho feito pela prefeitura e pelas cooperativas já ampliou para mais de 300 as toneladas que são recicladas mensalmente em nossa cidade”, comentou Piovezan.

Em dezembro de 2023, a coleta que é feita pelo Consórcio Santa Bárbara d’Oeste ficou prejudicada, depois que um caminhão capotou e outros dois quebraram na mesma semana.

Alguns comerciantes e moradores reclamaram da falta do serviço, que deixou de ser realizado em vários bairros.

O contrato com a prefeitura foi renovado pela última vez em março deste ano. Vencedor de uma licitação de 2019, o consórcio só pode continuar em operação pelo período máximo de cinco anos.