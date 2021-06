Santa Bárbara alerta para sobrecarga na saúde e faz apelo à população

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fez um alerta para a sobrecarga no sistema público e privado de saúde por conta acelerada disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O município também fez um apelo para que a população se proteja por meio do distanciamento social e das medidas sanitárias.

O município registra nas duas primeiras semanas de junho 1.670 novos casos e 56 mortes pela doença. O número é próximo do que foi registrado ao longo de todo o mês de maio, que teve 1.826 infecções e 62 óbitos. Pelo ritmo, é possível que supere março (2.028 casos e 90 mortes) e abril (1.997 casos e 107 mortes), picos da segunda onda. Os dados foram levantados junto à plataforma Infotracker Covid, da USP e Unesp.

“Em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia, a ocupação dos leitos que atendem pacientes contaminados com o coronavírus atinge altas taxas na rede pública e particular. Todas as unidades de saúde têm encontrado dificuldades em atender o cidadão, já que a estrutura está sobrecarregada, com insumos e equipamentos escassos, além da sobrecarga física e psicológica dos profissionais”, disse a prefeitura.

A ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) está em 100% desde o dia 27 de maio. Nesta quinta, metade dos leitos com respiradores estão ocupados e a taxa nas enfermarias está em 90%.

A rede pública tem 108 leitos para Covid, dos quais 26 são UTIs, 32 são com respiradores e 50 são leitos de enfermaria. Eles estão divididos entre o Hospital Santa Bárbara, Hospital de Campanha e pronto-socorro Edison Mano.

“Desde o início da pandemia, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19, e segue trabalhando para a implantação de mais leitos. Desde março de 2020, a rede pública barbarense não deixou de atender um paciente sequer e Santa Bárbara foi uma das poucas cidades no Estado de São Paulo a manter o seu Hospital de Campanha em pleno funcionamento”, destacou.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lembrou que foi criado um Comitê Técnico de Covid-19 na semana passada, unindo as administrações municipais de Americana, Nova Odessa, e os convênios que atendem a região, para propor ações conjuntas contra o avanço da pandemia.

Contudo, a administração também cobrou a população para adotar as medidas necessárias para reduzir a transmissão do coronavírus.

“Todo o esforço coletivo das redes pública e particular de Saúde somente terão resultado se cada cidadão fizer a sua parte. As medidas sanitárias devem ser rigorosamente seguidas pelas pessoas, com distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, vacinação e todos os cuidados necessários”, finalizou a administração.