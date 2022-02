Santa Bárbara adere à ‘Semana E’ e crianças serão imunizadas nas escolas

A partir desta quarta-feira (23), as crianças de 5 a 11 anos de Santa Bárbara d’Oeste vão poder se vacinar contra o novo coronavírus (Covid-19) nas escolas onde estudam. A cidade aderiu à “Semana E”, campanha do governo do Estado de São Paulo, que busca aumentar a cobertura vacinal do público infantil.

Nesta semana, a imunização será realizada em três escolas municipais, onde apenas as crianças matriculadas nessas unidades poderão receber o imunizante.

Santa Bárbara adere Semana E e escolas municipais vão se tornar pontos de vacinação contra a Covid-19

Nas escolas Anália de Lucca Furlan (Cruzeiro do Sul) e na Professora Telma Laudissi D’Avilla (Jardim Laudissi), as doses serão aplicadas somente na quarta-feira. Já na escola Professora Maria Regina Barbosa Carpim (Jardim Europa), a vacinação será realizada todos os dias, entre quarta e sexta-feira. A previsão é que mais escolas participem da campanha a partir da semana que vem.

No momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis que, caso não possam comparecer, precisam nomear alguém para ir no lugar e assinar um termo de assentimento que pode ser adquirido pelo site da prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br)

A secretaria de saúde do município alerta que, no momento de aplicação da dose, será obrigatório apresentar documento com foto do responsável e certidão de nascimento ou RG, CPF e caderneta de vacinação da criança.

A campanha de vacinação infantil segue sendo realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, na Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis); e de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 no Cidade Nova.

Até esta segunda-feira, 6.337 crianças de 5 a 11 anos tinham sido vacinadas em Santa Bárbara d’Oeste, o que representa 41% de cobertura vacinal deste público. Ao todo, 15.460 crianças estão aptas a receber o imunizante na cidade.