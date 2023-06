Santa Bárbara abre seis unidades para vacinação contra a gripe neste sábado

Imunização será das 8h às 13h e podem se vacinar todas as pessoas com idade a partir dos seis meses

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá neste sábado (17) uma nova oportunidade para as pessoas se vacinarem contra a gripe. A imunização será das 8h às 13h em seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Jardim Esmeralda, Jardim São Fernando, Planalto do Sol II, Jardim São Francisco, Centro de Saúde 2 (Linópolis) e 31 de Março.

Vacinação contra a gripe será realizada em Santa Bárbara neste sábado – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A campanha segue até o fim deste mês para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais. Até o momento já foram aplicadas 31.967 doses no município.

Para receber a dose é preciso comparecer com documento com foto ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinas. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

Confira os endereços:

• UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279.