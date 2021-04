Santa Bárbara abre seis postos para vacinação contra gripe neste sábado

Unidades abrem das 7h às 13h para a vacinação; é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai abrir seis postos de saúde neste sábado (24) para oferecer as doses da vacina contra gripe para a primeira etapa do público-alvo da campanha. Estão sendo vacinadas crianças na faixa entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde.

As unidades de saúde estarão abertas das 7h às 13h para atender a esses públicos. Estarão abertos os postos dos bairros São Fernando, 31 de Março, Jardim Esmeralda, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2 e Regional Zona Sul. Veja ao final da reportagem o endereço de cada posto.

É preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço. No caso das crianças, também é necessário levar a caderneta de vacinação. Caso a criança esteja com alguma vacina em atraso, os pais ou responsáveis poderão realizar a atualização.

As doses serão aplicadas sem necessidade de agendamento, adotando as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus. Neste sábado não haverá vacinação contra Covid-19 na cidade.

“A Campanha de vacinação contra a Influenza pode coincidir em alguns casos com a realização da vacinação contra a Covid-19. Para os públicos que já iniciaram o esquema vacinal da Covid-19, deve-se aplicar a vacina influenza respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas”, orientou a prefeitura.

Desde o início da campanha, em 12 de abril, a cidade já aplicou 3.683 doses. Veja os endereços das UBSs que estarão abertas neste sábado: