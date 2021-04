Santa Bárbara abre processo seletivo para enfermeiro e técnico de enfermagem

As vagas são temporárias e as inscrições seguem até o dia 4 de abril

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta quarta-feira (31) um processo seletivo para contrato temporário de enfermagem e técnico de enfermagem. As vagas visam atender a demanda dos serviços de saúde, que se encontram sobrecarregados em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

São ofertadas cinco vagas para enfermeiro e 20 para técnico de enfermagem.

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 4 de abril pelo www.santabarbara.sp.gov.br, na Aba Concursos Públicos > Inscrições abertas, por meio de formulários digitais específicos. Não será cobrada taxa de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá:

Informar os dados pessoais e demais solicitados;

Não possuir comorbidades, conforme Decreto Municipal nº 7.059/2020;

Ter em mãos a Carteira de Trabalho e enviar fotos das páginas que contenham foto, verso e contratos de trabalho e, se a pessoa mudou de emprego, das anotações do documento, com o intuito de comprovar a experiência.

As fotos devem ser enviadas somente nos formatos pdf ou jpeg e com nitidez que permita sua validação.

Para as vagas na enfermagem, é necessário que o candidato tenha Nível Superior e Registro Profissional. Já para as vagas de técnico, é necessário que o candidato tenha Ensino Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe

O salário para o cargo de enfermeiro é de R$ 3.746,68 por jornada semanal de 30 horas. Para técnico em enfermagem, a remuneração é de R$ 2.258,50 também com jornada semanal de 30 horas.