Santa Bárbara abre licitação para recape na zona leste e no Centro

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou na última semana a abertura de uma licitação que prevê a contratação de R$ 5,7 milhões em recapeamento. Ao todo, serão realizadas obras em 147 mil metros quadrados de ruas e avenidas de diferentes bairros. A expectativa é de que o serviço seja concluído em 12 meses.

Segundo a administração, o pacote conta com recursos próprio do orçamento municipal e de convênios firmados com o governo do Estado. Os critérios para a escolha das vias a serem recuperadas foram o “fluxo de veículos” e a “interligação entre bairros e regiões”.

A região com maior número de ruas e avenidas no plano é a zona leste – são seis ruas. Com um trecho já incluído em outro contrato de recape, a Rua Limeira, por exemplo, será recapeada em toda a sua extensão.

No Centro, duas vias importantes para o transporte público da cidade serão contempladas – Graça Martins e Floriano Peixoto – enquanto as zonas Norte e Sul terão uma via cada. A Rua Henrique Wiezel, no Distrito Industrial, fecha esse pacote.

Ao contrário das obras de pavimentação, licitadas geralmente por concorrência pública, nas de recape a prefeitura decidiu por contratar uma empreiteira por meio de pregão presencial, modalidade que as empresas habilitadas oferecem o menor preço por meio de lances. Com menos fases, esse tipo de licitação também tem menos recursos e tende a ser mais rápida. A sessão pública do pregão está marcada para o dia 8 de junho.

Após a homologação do resultado, assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, a empresa vencedora terá um ano para concluir o recapeamento de todas as ruas e avenidas incluídas no edital.

FURLAN. Também na última semana, o prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia (PV), assinou um convênio com o Ministério das Cidades para o recapeamento no Residencial Furlan. Serão investidos R$ 250 mil. A administração ainda não definiu quais vias do bairro receberão as melhorias.

As ruas que terão um novo asfalto

Prefeitura de Santa Bárbara anunciou que fará nova pavimentação em 11 ruas de bairros da zona leste e da região central; confirma a lista e os trechos: