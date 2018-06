Santa Bárbara abre inscrições para novas turmas da EJA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre nesta segunda-feira (25) inscrições para novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Até o dia 6 de julho, jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos interessados em voltar ou iniciar os estudos devem comparecer munidos de documentos na Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, na Vila Sartori.

Foto: Pixabay - CC

O curso com período de dois anos oferecido pela Secretaria Municipal de Educação compreende da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. A Administração Municipal disponibiliza aos estudantes transporte e material pedagógico, além de ótima estrutura para alfabetização.

As aulas acontecem no período noturno nos espaços da Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”. As matérias trabalhadas no curso da EJA são totalmente funcionais ao cotidiano do aluno, permitindo aprendizagens importantes, que valoriza o estudante tanto no nível pessoal como profissional.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria da Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, polo de ensino, localizado na Rua México, 220, na Vila Sartori, ou também pelo telefone (19) 3454-4343.

Para solicitar demais séries, os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de Ensino no telefone (19) 3471-6100.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.