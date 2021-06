Santa Bárbara abre inscrições para novas turmas da EJA

Estão abertas as inscrições para as novas turmas da EJA (Educação para Jovens e Adultos) em Santa Bárbara d’Oeste. O curso de 1ª a 4ª série é oferecido gratuitamente a jovens acima de 15 anos, adultos e idosos. A matrícula segue até 25 de junho.

Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (19) 3455-0394 ou 99763-5268, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h30. Na sexta-feira, o contato é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

No momento da matrícula, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento e histórico escolar (se já estudou).

A Administração Municipal informou que disponibiliza aos alunos da EJA toda a estrutura para a alfabetização e material pedagógico. São oferecidas as disciplinas de português, matemática, sociedade e natureza, educação física e arte.

As aulas seguem remotas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e os professores ficam à disposição no contraturno, com atendimento individualizado via WhatsApp. Assim que possível, as aulas acontecerão presencialmente no período noturno.