Santa Bárbara abre inscrições para grupo que ajuda a largar o cigarro

Estão abertas as inscrições para novos grupos do programa “Saúde Sem Tabaco” que serão criados ao longo de 2023, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a prefeitura, o programa existe há 11 anos com apoio de uma equipe multidisciplinar, oferecendo de forma gratuita apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de assistência social.

Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo Cratod (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

Programa é gratuito e existe há 11 anos no município – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Maria Michico Watanabe, farmacêutica e integrante do programa afirma que a iniciativa surgiu para prevenir a doença que considera como “evitável”. Afirma que o programa visa melhorar a qualidade de vida e assim evitar o tabagismo, que pode causar sérios danos à saúde.

“Serão realizadas 12 reuniões semanais, sempre às segundas-feiras, das 16h às 18h30, no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). Os novos participantes serão chamados por ordem de inscrição.”

As pessoas interessadas podem se inscrever para as próximas turmas na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência. A reunião com o primeiro grupo de 2023, já completo, ocorrerá no próximo dia 23.

A prefeitura informou que 48% dos participantes dos grupos de 2022 pararam de fumar com ajuda da ação. No ano passado o “Saúde sem Tabaco” atendeu 71 pessoas, dos quais 34 conseguiram parar de fumar.