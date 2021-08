Santa Bárbara abre inscrições para alunos de escolas públicas em 2022

Secretaria de Educação de Santa Bárbara definiu datas para matrículas – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta quarta-feira (25) as inscrições para alunos que pretendem ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental em escola pública em 2022.

Podem fazer o cadastro os que estão fora da escola ou que estão matriculados no Jardim II em escola particular. A criança deve ter 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2022, explica o Executivo.

Crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão fora da escola em 2021 e que não concluíram o Ensino Fundamental também podem se inscrever para qualquer ano e série do Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os pais, responsáveis ou alunos devem dirigir-se até a escola pública mais próxima de sua residência.

Todas as escolas municipais e estaduais são postos de cadastramento. As inscrições seguem até 17 de setembro.

Os documentos necessários são cópia de certidão de nascimento ou RG da criança/adolescente, comprovante de residência no nome do responsável legal ou do próprio aluno (maior de 18 anos) e carteira de vacinação atualizada.

CAIC “Irmã Dulce” recebe melhorias na creche

Obras seguem no Caic Irmã Dulce – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A prefeitura segue com reforma no CAIC “Irmã Dulce”, no Santa Rita, que possibilitará a ampliação da creche com mais duas salas de aula e dois sanitários, otimizando e qualificando o atendimento.

A unidade recebeu recentemente intervenções no refeitório para melhorar a ventilação e luminosidade, além de um espaço mais seguro e acolhedor para os alunos receberem a alimentação.

Diversas melhorias seguem nas unidades escolares para adequar às diretrizes da Vigilância Sanitária em atenção à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), informa a prefeitura.

A Rede Municipal de Ensino têm mais de 15 mil alunos matriculados, da creche ao EJA, que são atendidos em 54 prédios.