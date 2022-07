Santa Bárbara abre concurso para cargos de nível fundamental e médio

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre na próxima segunda-feira (25) as inscrições para um concurso público para os cargos de nível fundamental e médio, com salários que variam de R$ 1,2 mil a R$ 3,2 mil. São nove vagas.

A seleção para quem tem nível fundamental, completo ou incompleto, inclui os cargos de ajudante de serviços gerais, eletricista, pedreiro e operador de máquinas. Já os de nível médio são os de agente de administração, comprador, fiscal de posturas municipais e fiscal de transportes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições serão realizadas apenas pelo site iuds.org.br de 25 de julho a 28 de agosto. O edital completo e seus anexos estão disponíveis no mural do Paço Municipal, no site da prefeitura (santabara.sp.gov.br) e no site da organizadora do concurso iuds.org.br.

O valor das inscrições varia. Para os cargos de nível fundamental, custam R$ 5,95. Para os de nível médio, R$ 7,94.

Confira os cargos e suas especificações:

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.244,55

Valor da Inscrição: R$ 5,95

MOTORISTA (1 vaga)

Nível Fundamental + CNH “D”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 2.489,08

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OFICIAL DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.970,53

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OFICIAL DE MANUTENÇÃO – PEDREIRO (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.970,53

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OPERADOR DE MÁQUINAS (1 vaga)

Nível Fundamental + CNH “D”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 5,95

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO (1 vaga)

Nível Médio

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.348,28

Valor da Inscrição: R$ 7,94

COMPRADOR (1 vaga)

Nível Médio

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS (1 vaga)

Nível Médio + CNH “A e B”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

FISCAL DE TRANSPORTES (1 vaga)

Nível Médio + CNH “A e B”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

22/07/2022.