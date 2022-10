Santa Bárbara abre comercialização de boxes para Finados nesta segunda

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre nesta segunda-feira (10) a comercialização de boxes para o feriado do Dia dos Finados nos cemitérios municipais Campo da Ressurreição (Central), da Paz (Cabreúva) e Parque dos Lírios.

O comércio estará liberado para os dias 1 e 2 de novembro. O valor do box de 15 m² (5 m x 3 m) é R$ 108 para ambos os dias. Já para velas, carrinhos manuais e similares, a taxa é de R$ 20.

Inscrições para floriculturas vão até sexta – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Quem quiser fazer o registro deve comparecer à Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas, na Rua Graça Martins, 465, no Centro, para realizar o cadastro e efetuar o pagamento. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3463-7878 ou (19) 3463-7875.

Até sexta-feira (14), serão feitas as inscrições somente para floriculturas com venda de flores naturais cadastradas no município. Já entre os dias 17 e 20, somente para as flores artificiais. Nos dois casos é necessária a apresentação de CLI (Certificado de Licenciamento Integrado) e CNPJ. Já entre os dias 21 e 27, podem se inscrever as demais atividades.

Estão autorizados os comércios de flores naturais e artificiais, velas, pastel, refrigerantes, água e bebidas não alcoólicas, caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos. Não será permitida a venda de churrasco (espetinho), acessórios em geral, como bolsas, roupas, brinquedos, bijouterias, entre outros.