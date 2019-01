Sanches quer vereador em conselhos municipais

Eleito para presidir a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste no biênio 2019/2020, o vereador Felipe Sanches (PSC) pretende propor para a prefeitura que ao menos um parlamentar membro de comissões permanentes possa ter uma vaga efetiva nos conselhos municipais das áreas relacionadas, como Saúde. A ideia é que os parlamentares acompanhem de forma mais efetiva os problemas apontados pelos conselhos.

“A câmara sempre está representada por algum vereador, mas não de formal oficial. Nossa intenção é fazer o levantamento dos conselhos e, mediante as comissões permanentes, indicar a participação de um vereador. Aí vamos ter uma informação mais próxima da realidade do que é vivenciado nos conselhos”, explicou Sanches.

O tema foi discutido inicialmente com a Mesa Diretora do Legislativo. Para que os vereadores tenham vaga efetiva, seriam necessárias alterações no decreto de constituição dos conselhos escolhidos.

“Já vamos indicar de uma forma que as comissões possam participar mesmo que não sejam membros efetivos, mas a busca é para que se tornem efetivos”, disse.