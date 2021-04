Samaritano inaugura hospital em Santa Bárbara nesta quarta

O Hospital Samaritano fica no Jardim Santa Rosa I - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A nova unidade do Hospital Samaritano em Santa Bárbara d’Oeste será inaugurada às 7 horas desta quarta-feira (31). Todo o atendimento médico realizado em Americana já será transferido neste primeiro dia para o município barbarense.

Somente a realização de alguns procedimentos, como mamografia, endoscopia e o posto de coleta de exames continuarão funcionando em Americana. Aqueles que precisarem de outros atendimentos, incluindo do PS (Pronto-Socorro), já deverão procurar o prédio em Santa Bárbara nesta quarta.

O Hospital Samaritano fica no Jardim Santa Rosa I. A entrada dos pacientes será pela Rua Joanópolis – o imóvel fica na esquina com a Rua Limeira. Os pacientes com sintomas do novo coronavírus (Covid-19) terão um local diferente para triagem, para evitar o contato com os demais.

A reportagem fez uma visita ao hospital na tarde desta terça-feira. Ele fica em uma área total de 18 mil metros quadrados e em uma área construída de 5,4 mil metros quadrados. Neste início de trabalho no novo local, já começarão a funcionar o PS, o ambulatório de especialidades, ala de observação, ortopedia, pediatria e laboratório, entre outros.

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

Hospital Samaritano

O hospital terá 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e um de isolamento, estrutura que não existia na unidade de Americana. Além disso, serão 25 leitos de internação, sete leitos de recuperação pós anestesia, UTI neonatal, ala de observação adulto e infantil, setor de diagnóstico com exames de imagem e Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo).

Um espaço de convivência também está em construção. Cerca de 110 mil pessoas são beneficiárias do Plano Hospital Samaritano (PHS Samaritano Saúde) na região, ainda de acordo com a assessoria de imprensa.

O corpo clínico do novo Hospital Samaritano vai contar com médicos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O hospital chama os leitos de “chalés”. A maioria dos quartos fica de frente com uma área verde, em uma tentativa de disfarçar, ao máximo, o ambiente hospitalar.

A nova unidade não terá leitos exclusivos para pacientes do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a assessoria do hospital, a estratégia foi de concentrar os pacientes com síndromes respiratórias nas UR (Unidades Respiratórias) instaladas nos hospitais de Campinas e Indaiatuba.

Com isso, aqueles com sintomas respiratórios que procurarem o novo hospital e precisarem de internação serão transferidos para essas unidades.

AMERICANA

Com a abertura do Hospital em Santa Bárbara d´Oeste, os serviços hospitalares do Hospital Samaritano Americana serão transferidos para a nova unidade. Em Americana, o local que hoje abriga o Hospital será reformado para receber o Centro Clínico e o Espaço Saúde (Medicina Preventiva) instalados atualmente no Smart Mall.

Os serviços serão oferecidos num espaço mais amplo que abrigará também o Espaço Girassol, clínica destinada às crianças com autismo e demais transtornos. No mesmo local, permanecerá a Coleta de Exames, Mamografia e Endoscopia. A unidade em Santa Bárbara d´Oeste fica a cinco minutos de distância da unidade de Americana.