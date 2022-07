Sala Lilás vai funcionar a partir de agosto em Santa Bárbara

A Sala DDM 24horas, conhecida popularmente como Sala Lilás, voltada para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, começa a funcionar em agosto em Santa Bárbara d’Oeste.

Diferente do publicado pelo LIBERAL, a sala não havia sido inaugurada em abril. Apesar disso, sua estrutura física já está pronta e a entrega oficial deverá acontecer no mês que vem, após a fiscalização pelo Dipol (Departamento de Inteligência da Polícia Civil), que ocorrerá nos próximos dias.

Apenas após a inspeção do órgão é que a sala em Santa Bárbara estará disponível para esse atendimento específico. A informação foi confirmada pelo delegado titular do município Antônio Donizete Braga, na última semana, ao LIBERAL.

Ele ressaltou também que os funcionários do plantão policial e demais agentes policiais passarão por treinamento para estarem aptos a prestarem o serviço de maneira qualificada.

As salas foram implantadas na gestão do então governador João Doria (PSDB). Em março deste ano foram instaladas 44 unidades desse modelo em municípios paulistas, nos plantões policiais, mas Santa Bárbara não foi contemplada nesta primeira fase do programa, segundo Braga, que diz que o município fará parte da segunda leva de entregas, que devem acontecer em agosto. O objetivo é disponibilizar 144 salas com atendimento especializado para mulheres vítimas de violência doméstica até o final deste ano.

A Sala Lilás é um espaço reservado para mulheres vítimas de violência doméstica prestarem seu depoimento de maneira on-line a uma delegada de qualquer parte do Estado e todas as informações são redigidas em boletins de ocorrência e encaminhadas para as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher).

O delegado Braga ressalva, no entanto, que quando as ocorrências resultarem em flagrantes, ou quando o agressor estiver no plantão, ainda que tenha a opção da sala, todas as ações serão deliberadas pelo delegado plantonista.

REFORÇO. A delegada titular de Sumaré, Natália Alves Cabral, irá atuar na DDM de Santa Bárbara a partir de agosto. Ela irá acumular as funções nos dois municípios.

A vinda de uma delegada para a DDM de Santa Bárbara é uma demanda do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste e das vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV).