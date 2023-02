Saiba quem tem direito e como pedir a isenção do IPTU em Santa Bárbara d’Oeste

Começou nesta segunda-feira (6), o prazo para proprietários de imóveis em Santa Bárbara d’Oeste solicitarem a isenção do IPTU 2023 (Imposto Predial e Territorial Urbano). Neste ano, o imposto sofrerá um reajuste de 5,97% no município, devido à inflação acumulada no período de dezembro de 2021 a novembro de 2022, de acordo com a prefeitura.

Carnês do IPTU começarão a ser distribuídos na segunda quinzena de fevereiro e o valor sofrerá reajuste de mais de 5% – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara

Vários grupos são contemplados com a isenção total ou parcial do IPTU. Aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social, o BPC-LOAS), pessoas com câncer maligno, proprietários de terrenos para uso de atividades agrosilvopastoril e cidadãos com direito a alguma imunidade tributária, devem pedir a dispensa do pagamento até o dia 8 de maio.

Por sua vez, mutuários de um único imóvel residencial, financiados por programas como o Minha Casa, Minha Vida ou da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), com área construída de até 50 metros quadrados, devem solicitar a isenção até 31 de agosto.

O requerimento deve ser feito no site www.santabarbara.sp.gov.br. Neste endereço, o usuário deve ir na seção “Cidadão”, clicar em “Protocolo Abertura”, preencher os dados de identificação e informar qual tipo de isenção deseja pedir. Dúvidas deverão ser esclarecidas por meio de contato no Setor de Protocolo, pelos telefones: (19) 3455-8239 / 8041 / 8036 / e 8039.

CARNÊS. Também começou nesta segunda a distribuição dos 80 mil carnês do IPTU 2023. O cidadão tem a possibilidade de dividir o valor em dez parcelas mensais, com o primeiro vencimento em 20 de março. Outra opção é providenciar até esta mesma data o pagamento em cota única, com 10% de desconto.