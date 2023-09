Saiba em qual ponto será instalado o Outback no Tivoli, em Santa Bárbara

Prato de costela suína com molho barbecue, um dos principais atrativos do Outback - Foto: Outback/Divulgação

O Outback Steakhouse, novo restaurante do portfólio gastronômico do Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, será instalado onde hoje está localizada a Kalunga, no início da área de extensão do empreendimento. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2024.

A papelaria, por sua vez, vai continuar com a operação em um novo espaço, ao lado da loja Americanas.

O anúncio da chegada da nova unidade do restaurante ao shopping aconteceu no meio da tarde desta quinta-feira (14). De acordo com o superintendente do Tivoli, Gustavo Salvagnini, eram inúmeros os pedidos por um Outback no local.

As unidades do restaurante mais próximas do município barbarense estão localizadas em Piracicaba e Campinas, a pelo menos 40 km de distância.

Hoje, a casa australiana possui 153 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.