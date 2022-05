‘Sacola do Amor’ arrecada agasalhos no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping lança a “Sacola do Amor”, campanha de arrecadação de agasalhos para o frio. As roupas arrecadadas serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste.

Ação solidária ocorre no Tivoli Shopping – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

Os clientes, colaboradores e prestadores de serviços podem fazer doações na sacola gigante localizada na área de expansão do shopping, em frente às lojas Riachuelo e Renner.

Afim de estimular a adesão da campanha, o Tivoli incentiava os doadores a postar uma foto junto a Sacola do Amor marcando o perfil do empreendimento (@tivoli.shopping) e um amigo para também contribuir com a causa. As fotos serão repostadas pelo shopping.