S. Bárbara tem déficit de R$ 13,7 milhões

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fechou 2017 com um déficit de R$ 13,7 milhões. É o que aponta um relatório de instrução do TCE (Tribunal de Contas do Estado), já que, três meses após realizar a audiência pública sobre o último quadrimestre do ano passado, a administração ainda não publicou o balancete final do exercício contábil. O déficit é resultado de um gasto de R$ 501 milhões, 2,8% acima do arrecadado.

Foto: CM de Santa Bárbara - Divulgação

Segundo o documento, o município fechou o último ano com uma receita de R$ 487,3 milhões, o que representa um rombo de R$ 83,8 milhões na LOA (Lei Orçamentária Anual) aprovada pela Câmara, que estimava receitas de R$ 571 milhões.

Além do rombo, os técnicos do tribunal apontaram ainda que Santa Bárbara atingiu, em dezembro, o teto legal para gastos com a folha de pagamento. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios podem gastar, no máximo, 54% de suas receitas correntes com servidores públicos. No último mês de 2017, a cidade chegou a 54,37%.

Segundo alerta emitido pelo TCE à prefeitura, o município deve cumprir o que determina a legislação nesses casos: a redução desse percentual nos dois quadrimestres seguintes, sob pena de perder o acesso a transferências voluntárias (convênios) e o aval para contratação de financiamentos.

As medidas permitas para “enxugar” os gastos com pessoal são a dispensa de comissionados, corte de gratificações e a demissão de servidores em estágio probatório. Apesar do alerta, a administração anunciou esta semana a abertura de um concurso público, com 22 vagas.

COBRANÇA. A falta de publicação das demonstrações financeiras foi motivo de questionamento na Câmara. O vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor (DEM), apresentou um requerimento esta semana, cobrando explicações da secretária de Fazenda, Raquel Campagnol.

Procurada pelo LIBERAL, a assessoria da Prefeitura de Santa Bárbara não respondeu aos questionamentos sobre a falta de publicação do balanço nem sobre o alerta do TCE para os gastos com pessoal. Em nota, a assessoria informou que o balanço será publicado “nos próximos dias”.