‘S.Bárbara Saúde’ atende mais de 2,2 mil pessoas

O evento “S.Bárbara Saúde” foi realizado no último sábado (27), no Largo Bicentenário, ao lado do Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste. O evento, promovido pela prefeitura, atendeu 2.223 pessoas, entre diversos serviços gratuitos ofertados no local. Segundo balanço da Secretaria de Saúde, foram mais de 13 mil procedimentos, desde o acolhimento, passando por algumas consultas, exames e orientações, até os agendamentos, quando necessários.

Entre as especialidades atendidas estiveram bucomaxilo, cirurgia de cabeça e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, generalista, ginecologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urgência e emergência, urologia e vascular. Uma novidade dessa edição foi o cadastro para doadores de medula óssea, realizado em parceria com o Hemocentro da Unicamp. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Ao final dos atendimentos, todas as pessoas deixaram uma ficha de encaminhamento, facilitando os agendamentos futuros. “O projeto ‘S.Bárbara Saúde’ realizado foi sucesso mais uma vez. Foram atendimentos em diversas especialidades, com consultas, exames, acolhimento e orientações. Nosso agradecimento aos profissionais envolvidos”, comentou o prefeito Denis Andia.

Por sua vez, a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, ressaltou que em avaliação realizada durante a iniciativa pelo setor de Ouvidoria SUS foi identificada 98% de aprovação ao evento e que a integração entre os profissionais e os pacientes foi vista como uma das chaves para o sucesso da iniciativa.

“Esse tipo de ação, voltada à promoção da saúde, tem sido extremamente importante, porque fortalece cada vez mais o vínculo entre a população e as equipes de saúde. Em nome do prefeito Denis Andia, gostaria de agradecer e parabenizar todos os profissionais envolvidos, que vestiram a camisa e mais uma vez proporcionaram um evento de indiscutível qualidade. E estender os nossos agradecimentos também aos parceiros, apoiadores e voluntários, que tem acreditado cada vez mais no êxito do SUS em Santa Bárbara d’Oeste”, completou.

A iniciativa contou ainda com orientações e atendimentos de auriculoterapia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, alcoólicos anônimos, AMDIC/ISTs, assistência farmacêutica, CCZ / combate à dengue, Comusa, atividades físicas, planejamento familiar, rede feminina de combate ao câncer, saúde bucal, saúde da mulher, saúde mental, saúde sem tabaco, Vigilância Epidemiológica (Vacinação Jovens e Adultos), Vigilância Sanitária, Ouvidoria SUS, quick massage, estética e pintura facial.

O toque de descontração e humor ficou por conta dos integrantes da oficina Anjos da Alegria, de Americana, que interagiram com os profissionais e população durante todo o evento.

O “S. Bárbara Saúde” teve apoio do Hospital Santa Bárbara, Hemocentro da Unicamp, Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, Faculdade de Santa Bárbara d’Oeste, Colégio Técnico Visão, Maestro Sistemas Públicos, Nefrocare – Soluções para Saúde Renal, PSE – Serviços Médicos, Sime Prag do Brasil, SSP Special Service, Viação Oliveira, Panificadora Buskpão, Unimed, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Alcoólicos Anônimos, Desktop Internet, Associação Anjos da Alegria e Comusa (Conselho Municipal de Saúde).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.