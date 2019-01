S.Bárbara abre inscrições para o Programa Super MEI Gestão

Os microempreendedores individuais de Santa Bárbara d’Oeste podem se inscrever para participar do Programa Super MEI Gestão, de forma gratuita. O objetivo do projeto oferecido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios.

O curso será realizado em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Serão cinco dias de aprendizado e os participantes poderão solicitar créditos do programa Juro Zero. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser efetuadas pelo telefone 0800-570-0800 ou diretamente no Sebrae Aqui, localizado no Desenvolve S.Bárbara, no Vic Center, na Avenida Santa Bárbara.

As oficinas sobre planejamento, controle de dinheiro e formação de preço serão realizadas nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. E nos dias 18 e 19 os encontros serão sobre inovação e vendas. As aulas serão realizadas das 18h30 às 22 horas na ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.