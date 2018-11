Santa Bárbara abre inscrições para Festival Gastronômico

Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Conselho Municipal de Turismo, abriu as inscrições para o Festival Gastronômico de S.Bárbara – edição Verão 2018. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (29) totalmente online no site da prefeitura. O Festival será nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque dos Ipês.

Após atingir o limite de 16 inscritos, será criada uma lista de suplentes. Os estabelecimentos gastronômicos serão avaliados por uma Comissão Análise Técnica (CAT) composta por membros do Conselho Municipal de Turismo com o intuito de promover o desenvolvimento das propostas. As inscrições serão submetidas à Comissão que analisará as propostas inscritas, onde serão avaliados conceitos de originalidade e apresentação, visto que nesta edição queremos incentivar a criação de novos pratos ou porções, originais e criativos.

O Festival busca promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, oferecendo ao público uma oportunidade de lazer e degustação de pratos especiais que representem e evidenciem a especialidade de cada estabelecimento. A edição Inverno 2018 atraiu mais de 10 mil pessoas, na Avenida Corifeu. A cada edição o público cresce – reflexo da dedicação dos empreendimentos gastronômicos e da organização.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.