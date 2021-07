Ruas sem asfalto causam incômodo no Distrito Industrial, em Santa Bárbara

Com promessa antiga de pavimentação de ruas, trabalhadores do Distrito Industrial em Santa Bárbara d’Oeste estão desesperançosos com as melhorias viárias. Segundo relato de funcionário de uma empresa de bag, que não quis ter seu nome divulgado, como as vias são de terra, as pessoas convivem com a poeira.

Rua sem asfalto tem muita poeira, o que provoca reclamações dos trabalhadores – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo ele, a situação piora no horário do almoço. “Temos pessoas que passam o seu período de refeição na rua e são obrigadas e enfrentar esta poeira devido ao fluxo de caminhões e carros. Gostaria muito que o prefeito olhasse para esta área que emprega a população de Santa Barbara”, afirmou o reclamante.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou que mantém serviços de manutenção de vias não asfaltadas. Sobre a pavimentação, o município disse buscar recursos por se tratar de obra de grande porte, assim como ocorreu com a Rua Sebastião Furlan, no Cruzeiro do Sul, e nas ruas do Santa Alice.

