Roubo de veículos aumenta 18% em Santa Bárbara

Ainda “incompleto” nas estatísticas da SSP (Secretaria estadual de Segurança Pública), o ano de 2018 terminará com aumento significativo nos casos de roubo de veículo em Santa Bárbara d’Oeste. Os números apenas entre janeiro e novembro – último mês com ocorrências divulgadas – já são 18% maiores do que os 12 meses de 2017.

Ao longo de todo o ano retrasado, foram 72 casos em que carros, motos ou caminhões foram levados de seus proprietários mediante ameaça ou violência. Nos 11 meses já apurados do ano passado, esse número saltou para 85.

O aumento em 2018 interrompe uma sequência de dois anos de recuo nas estatísticas desse crime. Desde 2015, quando o número de ocorrências atingiu o pico da série histórica (174), Santa Bárbara registrou queda no número de roubo de veículos em 2016 (109) e 2017. O órgão estadual divulga dados sobre a criminalidade desde 2003.

Para o major Rogério Nascimento Takiuchi, comandante interino do Batalhão de Polícia Militar de Americana – responsável pelo policiamento na cidade vizinha – trata-se de um crime de difícil prevenção. “Existe sempre um receptador e muitos são os desmanches e para surgir uma redução neste indicador é preciso ocorrer investigações que a PM não pode realizar”, afirma.

Ainda de acordo com o major, um projeto de integração entre a PM e a Guarda Municipal, com reuniões semanais, analisa os números de outro indicador criminal: o de roubos em geral. “Concentramos nossos esforços no outro delito, onde a prevenção feita pela PM traz maior probabilidade no atingimento de metas de redução de crime”, completou.

Nesse crime, a comparação entre janeiro e novembro de 2018 e o mesmo período de 2017 revela uma queda de 21% no número de ocorrências em Santa Bárbara.