Roteiro dá início ao Festival Gastronômico a partir desta quarta-feira

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Inverno 2022 começa nesta quarta-feira (15) com o Roteiro Gastronômico. Os 15 estabelecimentos participantes vão incrementar o cardápio com as novidades que prepararam para o evento. O Roteiro segue até o dia 9 de julho nos restaurantes. A lista dos participantes está disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

“Entram no cardápio dos estabelecimentos alguns pratos criados para o Festival Gastronômico. É uma oportunidade para o público conhecer as opções que estarão no evento e um convite a circular pela cidade”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Lançamento do Festival Gastronômico ocorreu na noite desta terça-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Lançado oficialmente na noite desta quarta-feira em um coquetel, o Festival Gastronômico será nos dias 10, 11 e 12 de julho, domingo, segunda e terça-feira. O evento acontece nos dias menos movimentados do setor gastronômico para fomentar a economia.

O Festival Gastronômico terá 15 pratos livres e mais seis opções para quem tem alimentação restrita, dos quais cinco são vegetarianos e um é vegano. Com entrada gratuita, ele será realizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O setor gastronômico sofreu muito com os reflexos da pandemia, e é gratificante poder lançar esse evento que estimula o setor. Ele extrapola os dias do Festival, pois as pessoas têm a oportunidade de conhecer estabelecimentos que nunca foram ou não ouviram falar. É um convite para que a população da cidade e da região possam visitar esses estabelecimentos e um estímulo para o turismo gastronômico”, avaliou Evandro.