Rompimento de tubulação prejudica abastecimento em 7 bairros da Zona Leste

Um rompimento de uma tubulação do sistema de distribuição de água do reservatório localizado no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, afeta o abastecimento para sete bairros da Zona Leste da cidade.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto),o rompimento aconteceu na noite desta terça-feira (20). Os bairros afetados são: Nova Conquista, Zabani, Cidade Nova, Santa Fé, Joias de Santa Bárbara e Planalto do Sol I e II.

Equipes operacionais do DAE estão trabalhando no reparo da tubulação, com previsão de término dos serviços às 11h desta quarta-feira, normalizando o abastecimento em seguida.

“O rompimento ocorreu nas dependências do centro de distribuição de água do bairro Planalto do Sol”, explicou a autarquia.

O DAE orienta para que os moradores façam a economia de água durante o período de reparo. Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 ou 3459-5910. O horário do atendimento é das 6h à meia-noite, todos os dias.