Rompimento de adutora pode afetar abastecimento na zona leste de Santa Bárbara

Por conta de um rompimento na adutora responsável pelo abastecimento de água para a zona leste de Santa Bárbara d’Oeste, o fornecimento de água para esta região pode ser prejudicado nesta quinta-feira (23), para quando O DAE (Departamento de Água e Esgoto) programou o reparo da tubulação.

Os bairros que poderão ser prejudicados são Cidade Nova, Jardim das Palmeiras, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Jardim das Orquídeas, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Ferrarezi, São Camilo e Jardim Europa.

DAE de Santa Bárbara programou reparo de tubulação para esta quinta-feira – Foto: DAE/Divulgação

O serviço está previsto para ocorrer entre as 8h e 19h desta quinta, tempo necessário para esvaziar toda a rede, a fim de executar a solda e o resfriamento dos tubos, liberando a água em seguida.

Contudo, o abastecimento será retomado de forma gradual e deve ser normalizado somente por volta da meia-noite.

O DAE solicitou a compreensão dos moradores e orientou sobre a economia de água da caixa de cada imóvel, usando somente o necessário, evitando lavar quintal e veículos.

A autarquia informa que a obra da nova adutora, que irá substituir esta antiga, segue em andamento, com novos tubos já instalados e em fase de finalização das interligações com as subadutoras existentes.

Os telefones disponíveis para informações são: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e (19) 3459-5910 (fixo e celular), com atendimento todos os dias, das 6h até 0h.