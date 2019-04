Rompimento interrompe abastecimento em SB

Devido a um rompimento na adutora da Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, durante a madrugada desta segunda-feira (1), o abastecimento de água foi interrompido.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), pode ocorrer falta d´água nos bairros: Palmeiras, Cândido Bertini I e II, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Jd. Europa, Europa IV, Chácaras São Sebastião, Santa Rosa, Pq. Planalto, Pq. Nações, Vila Dainese, Jd. Amélia, Pântano, Pântano II, Gerivá, Jd. dos Cedros, Jd. Jacyra, Monte Líbano, Jd. Brasília, Mollon, Mollon IV, Cidade Nova, Cidade Nova II, Pérola, Esmeralda, Nova Conquista, Zabani, Planalto do Sol, Planalto do Sol II, Laranjeiras, Santa Fé e Terras de São Pedro, São Fernando, Antonio Zanaga, Trinta e Um de Março, Conjunto dos Trabalhadores, San Marino, Ângelo Giubina, Terra Azul, São Joaquim, Vila Rica, Barão, Orquídeas, Santa Rosa I, Turmalinas, Adélia I e II, Santa Rita, Inoocop, Pq Industrial Cillo, Pq Industrial Bandeirantes, Santa Inês, Ch. Taver, Paraíso, São Francisco, Pq. do Lago e Vista Alegre.

Em função deste rompimento, a frente de trabalho que estava programada para ocorrer na quarta-feira foi antecipada para hoje e as equipes de manutenção em redes de água vão aproveitar para realizar a troca de carretéis de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e de ferro fundido que serão substituídos na Av. Prefeito Isaías Hermínio Romano e também na Avenida São Paulo.

A previsão para o término dos trabalhos é por volta das 22h, e o abastecimento deve se normalizar perto do meio-dia desta terça (2).

A frente de trabalho programada para amanhã (2) no cruzamento das ruas Cláudio Manuel da Costa, Estrada do Barreirinho e Avenida Antônio Moraes de Barros para realização da execução da obra de interligação de rede de água tratada para o novo Loteamento Aranha de Oliveira permanece agendada. Com isso, os bairros Chácaras Recreio Alvorada, Jardim Santa Alice e Vista Alegre poderão ser afetados. A obra deve se iniciar às 8h00, com previsão de conclusão para às 22h00.

A autarquia solicita a compreensão da população e orienta para que façam a economia no consumo de água das caixas dos imóveis, a fim de minimizar o tempo dessa possível falta d’água. Os telefones para informações são: 0800-770-3459 ou 3459-5910.

Com informações da assessoria de imprensa do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.