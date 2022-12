Rodovia que leva ao Sapezeiro tem buracos e outros problemas

Moção pede que seja realizada uma operação “tapa-buracos” na via, que tem danos até mesmo na área dos acostamentos

A Rodovia Comendador Américo Emilio Romi, que liga os municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Capivari, apresenta buracos e asfalto esfarelando em vários trechos. A reportagem do LIBERAL foi até o local nesta semana e constatou que existem buracos sequenciais, que foram agravados com as fortes chuvas recentes.

DER vai vistoriar via e depois deve iniciar os reparos – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A via também leva até o bairro Santo Antônio do Sapezeiro, um ponto histórico barbarense e que atrai muitos visitantes.

Após queixas sobre a situação, os vereadores Carlos Fontes (União Brasil) e Joi Fornasari (PV) apresentaram na última segunda-feira uma moção na Câmara de Santa Bárbara, na qual solicitam ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem), responsável pela rodovia, que seja realizada uma operação “tapa-buracos” na via, que tem danos até mesmo na área dos acostamentos.

“Fui procurado por moradores do Santo Antônio do Sapezeiro, que têm chácaras na região, reclamando que tem vários buracos. O estranho é que recentemente foi feito recapeamento em toda a extensão, desde Santa Bárbara até a Rodovia do Açúcar”, disse Carlos Fontes ao LIBERAL.

Questionado, o DER informou que realizará uma vistoria na rodovia, a fim de averiguar os problemas relatados e, depois disso, vai iniciar os serviços de roçada e realizar a operação “tapa-buraco” que foi solicitada pelos vereadores.

*Estagiário, sob supervisão de Guilherme Magnin.